Siirt'te ayağı kırık şekilde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı
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Siirt'te ayağı kırık şekilde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı

Siirt'te ayağı kırık şekilde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı Siirt kırsalında ayağı kırık bir şekilde vatandaşlar tarafından bulunan yavru atmaca Siirt'ten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine gönderilerek tedavi altına alındı.

22.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:38

Siirt'te ayağı kırık şekilde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı

SİİRT - Siirt kırsalında ayağı kırık bir şekilde vatandaşlar tarafından bulunan yavru atmaca Siirt'ten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine gönderilerek tedavi altına alındı.

Siirt kırsalında gezen vatandaşlar ayağı kırık yavru bir atmaca buldu. Vatandaşların bulduğu yavru atmaca, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Burada ayağı kırık atmacaya gerekli tedavileri yapıldı. Yapılan işlemlerinin ardından yavru atmaca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Vatandaşların ayağı kırık yavru atmacayı kendilerine teslim ettiklerini belirten Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, vatandaşların yaban hayvanlarına gösterdiği hassasiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Amcalar, "Duyarlı bir vatandaş ayağı kırık olan yavru atmacayı Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirdi. Hayvan burada tedavi edildikten sonra bugün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdik. Orada tedavisine devam edilip tedavisi bittikten sonra aynı atmaca tekrardan Siirt'te getirilip kırsal bir alanda doğaya bırakılacak" dedi.

Siirt'te ayağı kırık şekilde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

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