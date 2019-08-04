Siirt'te ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı

Siirt'te ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı

Siirt'te ayaklarına ip dolanınca elektrik direğinde mahsur kalan leylek, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

4.08.2019 13:55
Siirt'te ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı

Siirt'te ayaklarına ip dolanınca elektrik direğinde mahsur kalan leylek, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde ayağına ip dolandığı için elektrik direğinde mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşlar, durumu DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ görevlileri leyleği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan leylek, bakımı yapılıp beslendikten sonra tekrar doğaya bırakıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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