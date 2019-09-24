Siirt'te attan ve ağaçtan düşen 3 kişi yaralandı
Siirt'te ikisi attan, biri ağaçtan düşen 3 kişi yaralandı.
Siirt'te ikisi attan, biri ağaçtan düşen 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesinin Palamutlu köyünde 78 yaşındaki Zeynep Demirtaş, bindiği attan dengesini kaybederek düştü.
Şirvan ilçesinin Soğuksu köyünde de bağdan atla köye dönmeye çalışan 41 yaşındaki Gülsüm Kaykaç, dengesini kaybederek düştü.
Eruh ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İbrahim Esen de fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.
Yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.