Siirt'te attan düşen adam yaralandı
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Siirt'te attan düşen adam yaralandı

Siirt'te attan düşen adam yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te merada çiriş otu topladıktan sonra evine dönen şahıs, engebeli alanda attan düşerek yaralandı.

Siirt'te merada çiriş otu topladıktan sonra evine dönen şahıs, engebeli alanda attan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Sarıgül Mahallesi Cevizlik deresinde meydana geldi. Şükrü B. (31) adlı vatandaş, Cevizlik deresi mevkiine Çiriş otu (Suryaz) bitkisi topladıktan sonra eve döneceği sırada attan düşerek yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun engebeli olması nedeniyle traktör yardımıyla yaralıya ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Şükrü B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te attan düşen adam yaralandı
Siirt'te attan düşen adam yaralandı
Siirt'te attan düşen adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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