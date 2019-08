Siirt'te asma köprüler onarıldı

09.08.2019 16:46

Siirt'in Yerlibahçe ve Billoris köylerinde ulaşımı sağlayan asma köprüler onarıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, merkeze bağlı Yerlibahçe ve Billoris köylerinin asma köprülerin onarımı için gerekli malzeme desteği sağladıklarını belirterek, "Kullanılamaz hale gelen her iki köprünün can ve mal güvenliğine zarar verebileceğinden onarım için gerekli malzemeleri temin ettik. Köylüler de işçilik karşılığı köprüyü onardı. Devlet ile köylü işbirliğin sonucu onarılan her iki köprü de şuan ulaşım sorunsuz sağlanabiliyor." dedi.

Yerlibahçe köyü muhtarı Edip Şeker, uzunluğu 82 metre genişliği 2,5 metre olan asma köprüden köye ulaşımı sağladıklarını belirterek, "Ahşap zemini çelik halatla korunan köprü uzun yıllar yenilenmemişti. Yaptığımız talep sonucu Özel İdaresi gerekli malzeme desteğinde bulundu, biz de kendi imkanlarımızla köprüyü onardık." diye konuştu.

Kaynak: AA