Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan zırhlı araç geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pervari kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan askeri Zırhlı araç bugün saat 13.00 sıralarında geçerken patlama oldu. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesiyle gerçekleşen patlamada 2 asker yaralandı. Patlamada yaralanan 2 asker, Siirt Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA