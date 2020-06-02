Siirt'te askeri araç devrildi: 2 şehit, 6 yaralı
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Siirt'te askeri araç devrildi: 2 şehit, 6 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araç devrildi, 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Siirt'te askeri araç devrildi: 2 şehit, 6 yaralı
02.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:52

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araç devrildi, 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 8 asker, bölgeye sevk edilen helikopterler ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale edilen yaralı askerlerden ikisi şehit oldu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, hastanede yaralı askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Atik, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri personeli taşıyan askeri aracın devrildiğini söyledi.

Kazada 2 askerin şehit olduğunu kaydeden Atik, "Milletimizin başı sağolsun. Kederli ailelerine ve milletimize baş sağılığı diliyorum. 6 yaralımız var. Yaralıların durumu iyi. Kritik durumda olan yaralımız yok." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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