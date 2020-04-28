Siirt'te aşırı yağışlar nedeni ile asfalt yol çöktü
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Siirt'te aşırı yağışlar nedeni ile asfalt yol çöktü

Siirt'te aşırı yağışlar nedeni ile asfalt yol çöktü Siirt kent merkezinden 3 kilometre uzakta bulunan Pervari, Şirvan ve Tillo ayrımındaki yolda yoğun yağış nedeni ile çökme meydana geldi.

Siirt'te aşırı yağışlar nedeni ile asfalt yol çöktü
28.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:40

Siirt'te aşırı yağışlar nedeni ile asfalt yol çöktü

SİİRT - Siirt kent merkezinden 3 kilometre uzakta bulunan Pervari, Şirvan ve Tillo ayrımındaki yolda yoğun yağış nedeni ile çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pervari, Şirvan ve Tillo yol ayrımında asfalt yolun bir kısmı, sağanak yağış nedeniyle çöktü. Çökme sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi. İlçelere giden yolun sol şeridi trafiğe kapatılırken, ekiplerin yolu onarmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Siirt'te aşırı yağışlar nedeni ile asfalt yol çöktü

Kaynak: İHA

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