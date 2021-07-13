Siirt'te aşılama oranının artırılması hedefiyle seferberlik başlatıldı
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Siirt'te aşılama oranının artırılması hedefiyle seferberlik başlatıldı

Siirt'te aşılama oranının artırılması hedefiyle seferberlik başlatıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te aşı seferberliği kapsamında daha çok kişiye ulaşılması için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Siirt'te aşı seferberliği kapsamında daha çok kişiye ulaşılması için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalarla aşı ikna timlerinin sayısı artırıldı, Kızlar Tepesi Parkının ardından kentin en işlek caddesinde 2 mobil aşı çadırı, bir alışveriş merkezinde ise aşı standı kuruldu.

Aşı konusunda çekincesi olan vatandaşlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilen çadırlarda ikna edilen vatandaşlara aşı yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, merkez, ilçe, belde ve köylere kadar aşılmada seferberlik başlatıldığını söyledi.

Daha önce sağlık kuruluşlarında yapılan aşıların, oluşturulan ikna timleriyle evlere kadar gidilerek yapıldığını dile getiren Ömür, il genelinde aşı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını aktardı.

Ömür, "Aşı yaptırılması için aşı ikna timleri yaylalara kadar giderek, vatandaşa ulaşıyor. Çekincesi olan vatandaşlara tek tek ulaşan ekipler aşının koruyuculuğu hakkında bilgiler veriyor, vatandaşın kafasındaki yanlış algılar gideriliyor. Salgınla mücadelede en etkili silahımız aşılama. Sırası gelen vatandaşlarımızı randevu almalarına gerek kalmadan en yakın hastane, aile sağlık merkezi ve mobil aşı çadırında aşılarını yaptırmaya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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