Siirt'te Aşı Seferberliği Başlatıldı

Covid-19 Yeni Tip Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Siirt il genelinde aşı seferberliği başlatıldı.

Covid-19 Yeni Tip Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Siirt il genelinde aşı seferberliği başlatıldı.

Siirt Valiliği himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda Koronavirüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için seferberlik başlatıldı.

Bu kapsamda İl Merkezi, İlçeler, Beldeler, Köyler, Mezralar ve Yaylalar da yaşayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı ikna timleri oluşturuldu. Çalışmalara başlandı.

İl merkezi ve ilçelerde devlet hastaneleri ile Aile Sağlığı Merkezleri ve kent merkezi ile ilçelerde oluşturulan mobil aşı çadırlarında vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.

Ekipler, ev ziyaretleri yaparak vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek için kapı kapı ikna çalışması yapacak. Ekipler, aşı olmak istemeyen ya da aşı olmaktan korkanlara tek tek ulaşarak, vatandaşın kafasındaki yanlış algıları giderecek.

"İkna Ekipleri Aşının Koruyuculuğunu Anlatacak"

Aşı olmak istemeyenler ve çekincesi olan vatandaşlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında da bilgi verilecek.

Covid-19 ile mücadelede aşının en büyük silahımız olduğunu biliyoruz, bu nedenle aşı sırası gelen vatandaşlarımız randevu almalarına gerek kalmadan en yakın hastane, Aile sağlık Merkezleri ve mobil aşı çadırlarında aşılarını yaptırmaya bekliyoruz.

Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun da sürekli vurguladığı üzere eski normalimize ancak aşı ile ulaşabiliriz. Bu nedenle Siirt il genelinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.

Vatandaşlarımızı aşılayarak, Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığımızda büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı tüm toplumu bu hastalıktan koruyabiliriz.

Aşı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak, salgınla mücadelede en etkin silahımız olduğunu unutmamalıyız.

Aşı ile bu savaşı KAZANACAĞIZ,

Haydi #SİİRT AŞIYA... Bu Güce Güvenin

Kaynak: Habermetre