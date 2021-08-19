Siirt'te aşı oranının artırılması için sağlık, polis, zabıta ve din görevlilerinin çabaları sürüyor

Siirt'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı seferberliğinde sağlık, polis, zabıta ve din görevlilerinin çabaları sürüyor.

Siirt'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı seferberliğinde sağlık, polis, zabıta ve din görevlilerinin çabaları sürüyor.

Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetim ve aşı çalışmaları devam ediyor.

Güres ve Aydınlar caddeleri, Kızlar Tepesi ve Orhan Doğan parkları ve aşı oranının düşük olduğu her gün bir mahallede görev yapan mobil stantlarda vatandaşlara aşı yapılıyor.

Cengiz Topel Caddesi'nde yol denetimi yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bireysel tedbirleri hatırlattığı sürücülere aşı olmaları uyarısında bulundu.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, beraberinde sağlık görevlileriyle Alan mahallesinde araçtan aşı anonsu yaptı. Aracın giremediği sokaklarda ve semt pazarında megafonla uyarı yapıldı.

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde namaz vakitlerinde hoparlörden aşı çağrısı yapılıyor.

Öte yandan Siirt Seyyid Ahmet Bedevi Yatılı Kur'an Kursu öğrenci ve yöneticileri aşı oldu.

Kurs hocası Abdurrahim Baskın, 50 öğrencinin ikinci doz aşı oluğunu, aşı seferberliğine destek amaçlı tüm vatandaşların en yakın sağlık kuruluşları ve mobil uygulama stantlarına aşı yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz