Siirt'te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor - Haberler
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Siirt'te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Sağlık

Siirt'te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor Siirt'te vatandaşları ikna ederek ilk toz aşılarını yaptılar Korona virüs ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında yer alan Siirt'te sağlık çalışanları, vatandaşların en yoğun olduğu alanlarda halkı aşı olmaları...

SİİRT (İHA) - Siirt'te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor

Siirt'te vatandaşları ikna ederek ilk toz aşılarını yaptılar

SİİRT - Korona virüs ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında yer alan Siirt'te sağlık çalışanları, vatandaşların en yoğun olduğu alanlarda halkı aşı olmaları için ikna çalışmalarına devam ediyor.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Nesrin Atiş, korona virüse karşı vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla uzun süredir mücadele edildiğini dilegetiren Atiş, bu salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu, herkesi aşı olmaya davet ettiğini söyledi.

Vatandaşları ikna ederek aşı yapmalarını sağladıklarını altını çizen Atiş, "Siirt İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm sağlık çalışanlarımızla sahada halkımızı ikna etmeye çalışıyoruz. Bugünde Güres Caddesindeki aşı çadırımızdayız. Vaka sayılarında bir azalma var evet doğru ama istediğimiz ölçüde değil. Aşılama artış hızı istediğimiz ölçüde değil. Bunların ikisinde dengeyi getirebilmek için aşılamanın çok fazla arttırmamız lazım. Bizde bunun için insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Herkes bize soru sorsun onların sorularını cevaplandıralım, onları ikna edelim istiyoruz. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmemiz için yüzde 75 oranına ulaşmak zorundayız. Bizde burada hızlı bir şekilde yükseldik Siirt ili olarak ama bundan sonra kısa bir periyotumuz kaldı, bu kısa periyota da hızlıca oranımızı yükselterek geçmek zorundayız. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Sizde bize bir omuz verin" diye konuştu.

Siirt'te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor

Siirt'te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor

Siirt'te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor

Siirt'te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor - Haberler
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