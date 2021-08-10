Siirt'te asfalt ve parke çalışmaları sürüyor
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Siirt'te asfalt ve parke çalışmaları sürüyor

Siirt'te asfalt ve parke çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesince kent genelinde başlatılan asfalt ve parke çalışmaları devam ediyor.

Siirt Belediyesince kent genelinde başlatılan asfalt ve parke çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı çalışması tamamlanan Yeni Mahalle Hakkı Akyüz ile Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt caddelerini asfaltladı, Barış Mahallesinde yollara parke döşedi.

Her iki mahalleye 3 bin 800 ton sıcak asfalt kullanan ekipler, diğer mahallelerde de üst yapı ve kaldırım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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