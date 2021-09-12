Siirt'te asayiş denetimlerinde 7 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te asayiş denetimlerinde 7 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te asayiş denetimlerinde 7 şüpheli yakalandı

Siirt'te gerçekleştirilen denetimlerde 7 kişi yakalandı.

Siirt'te gerçekleştirilen denetimlerde 7 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada yapılan aramada eroin ele geçirildi ve uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler bir çocuğun bisikletini ve 200 lirasını gasbettiği belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Çalınan bisiklet ve para çocuğa teslim edildi.

Siirt'te asayiş denetimlerinde 7 şüpheli yakalandı

Siirt'te asayiş denetimlerinde 7 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Tanju Özcan Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Kylie Jenner Yıldız Tilbe
Spor Marcao Diego Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirt'te asayiş denetimlerinde 7 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 21:09:40. #1.11#