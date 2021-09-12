Siirt'te asayiş denetimlerinde 7 şüpheli yakalandı

Siirt'te gerçekleştirilen denetimlerde 7 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada yapılan aramada eroin ele geçirildi ve uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler bir çocuğun bisikletini ve 200 lirasını gasbettiği belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Çalınan bisiklet ve para çocuğa teslim edildi.