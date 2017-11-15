Siirt'te Asayiş

Siirt'te bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, kentteki bir alışveriş merkezinden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen bir şahıs ve suça sürüklenen 2 çocuk yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyonda, hırsızların çaldıkları 639 paket sigara ile 578 lira ele geçirildi.