Pervari'de organik bal ve arı ürünleri üretimi arttırılıyor

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Siirt'in Pervari ilçesinde "Organik Pervari Balı Üretimi ve Markalaşması" projesi kapsamında arıcılara polen, tuzaklı kovan ve ekipman dağıtıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde "Organik Pervari Balı Üretimi ve Markalaşması" projesi kapsamında arıcılara polen, tuzaklı kovan ve ekipman dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pervari Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Siirt Arıcılar Birliğinin ortak hazırladığı GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında malzeme dağıtım töreni düzenlendiği bildirildi.

Projenin organik bal ve arı ürünlerine yönelik üretimin artırılmasını amaçladığı ifade edilen açıklamada, yüzde 70'i hibe, yüzde 30'u arıcı katkılı 457 bin lira bütçeli projede Pervari'de 20 arıcıya 1000 polen tuzaklı boş fenni kovan, 1000 propolis toplama tuzağı, 20 polen kurutma fırını, 20 elektrikli tel çit sistemi dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz