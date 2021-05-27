Siirt'te araziye gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te araziye gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te araziye gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, araziye gizlenen 6 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, araziye gizlenen 6 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK mensupları ve iş birlikçilerinin güvenlik güçleri ve sivillere yönelik silahlı ve bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bu kapsamda merkez Doğan Mahallesi'nde arazide yapılan aramada, 6 uzun namlulu silah ve bunlara ait 6 şarjör ile 180 fişek bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında 84 kişi ifadeye çağırıldı
Amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında 84 kişi ifadeye çağırıldı
Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Bursa'da cinnet...2 ölüm
Bursa'da cinnet...2 ölüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Volkan Bozkır Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Deniz Çakır Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te araziye gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:56:59. #1.14#

title