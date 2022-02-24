Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

AA, Fecri Barlık - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Siirt'te hakkında cinayetten 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında cinayetten 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, firari hükümlüyü merkez Dumlupınar Mahallesi 411. Sokak'ta yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title