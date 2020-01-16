Siirt'te araması bulunan 4 kişi yakalandı
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Siirt'te araması bulunan 4 kişi yakalandı

Siirt'te gerçekleştirilen uygulamalarda araması bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtildi.

16.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:16
Siirt'te araması bulunan 4 kişi yakalandı

'te gerçekleştirilen uygulamalarda araması bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 93 metruk bina, 86 sokak, 574 araç, 18 iş yerinde kontrol ve denetimin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ekiplerince uygulama esnasında 2 bin 99 şahıs sorgulaması yapıldı. Yapılan denetim, kontrol, arama ve sorgulamalar sonucu bir araçta yapılan aramada 279 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aranan 4 şahıs yakalanmış, 20 araca toplam 12 bin 472 Türk lirası cezai işlem uygulanarak 2 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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