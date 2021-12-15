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Siirt'te aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı

Siirt'te aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te aracın çarpması sonucu yaralanan kedi için ekipler seferber oldu.

SİİRT (AA) - Siirt'te aracın çarpması sonucu yaralanan kedi için ekipler seferber oldu.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aracın çarpması sonucu bir kedinin yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, hayvana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kedi, daha sonra Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyata alındı.

Siirt'te aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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