Siirt'te araç sayısı 20 bin 339'a indi
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Siirt'te araç sayısı 20 bin 339'a indi

29.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:46
Siirt'te araç sayısı 20 bin 339'a indi

Türkiye istatistik Kurumu, 2020 Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiğini yayımladı.

Türkiye istatistik Kurumu, 2020 Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl 20 bin 789 olan araç sayısının yüzde 2,2 oranında azaldığı belirtildi.

Toplam araç sayısının 20 bin 339 olduğu aktarılan açıklamada, araçlardan 6 bin 744'ünün otomobil, 1583'ünün minibüs, 129'unun otobüs, 5 bin 213'ünün kamyonet, 1002'nin kamyon, 2 bin 21'inin motosiklet, 3 bin 286'sının traktör ve 361'inin özel amaçlı taşıt olduğu kaydedildi.

Ayrıca 621 taşıtın devri yapılırken, 121 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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