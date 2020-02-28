Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

28.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:41

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Osman U., Taner E. ve Serkan G. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA