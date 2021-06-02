Siirt'te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu
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Siirt'te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

- Siirt'te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dere yuvarlandı.

- Siirt'te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dere yuvarlandı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Siirt'in Şirvan ilçe karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakalı öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çevre kontrolünün alınmasının ardından dereye uçan araç olay yerine çağırılan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu
Siirt'te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu
Siirt'te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu
Siirt'te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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