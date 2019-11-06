Siirt'te apartman yangını korkuttu

Siirt'te apartman yangını korkuttu

Siirt'te bir apartmanın 3. katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttuEdinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

06.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:48
Siirt'te apartman yangını korkuttu

Siirt'te bir apartmanın 3. katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkışını öğrenmek için inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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