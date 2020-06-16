Siirt'te anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu Siirt'te kent merkezinde meydana gelen kazada anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu.

Siirt'te kent merkezinde meydana gelen kazada anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda Valilik binası yakınlarında meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada yolun karşısına geçmekte olan anne ve çocuğu son anda kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - SİİRT

Kaynak: İHA