Siirt'te anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu
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Siirt'te anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu

Siirt'te kent merkezinde meydana gelen kazada anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu.

Siirt'te anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu
16.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:25

Siirt'te kent merkezinde meydana gelen kazada anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda Valilik binası yakınlarında meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada yolun karşısına geçmekte olan anne ve çocuğu son anda kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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