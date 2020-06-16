Siirt'te anne ve çocuğu ölümden böyle kıl payı kurtuldu
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Siirt'te anne ve çocuğu ölümden böyle kıl payı kurtuldu

Siirt'te anne ve çocuğu ölümden böyle kıl payı kurtuldu Siirt'te kent merkezinde bir araç soldan gelen araçla çarpıştı.

16.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:23

Siirt'te anne ve çocuğu ölümden böyle kıl payı kurtuldu

SİİRT - Siirt'te kent merkezinde bir araç soldan gelen araçla çarpıştı. Anne ve çocuğun kıl payı kurtulduğu kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolunda valilik binası yakınlarında meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazadan karşıya geçmekte olan anne ve çocuğu son anda kurtuldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Siirt'te anne ve çocuğu ölümden böyle kıl payı kurtuldu

Kaynak: İHA

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