Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu
Haberler » Güncel » Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu - Haber

Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu

Siirt'in Eruh ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulansın yardımına Mehmetçik koştu.

14.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:26
Siirt'te ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu

'in Eruh ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulansın yardımına Mehmetçik koştu.


Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Erenkaya köyünde hasta almayan giden ambulans kara saplandı. Durumu gören Mehmetçik hemen yardıma koştu. Mehmetçiğin yardımı sonrası ambulansı saplandığı yerden çıkarıldı. Ambulans daha sonra hasta almak için Erenkaya köyüne hareket etti. - SİİRT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler