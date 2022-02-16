Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Doğan Mahallesi, Çakmak Caddesi Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Agit Ş. yönetimindeki 56 AAC 704 plakalı ambulans ile Bayram O. yönetimindeki 34 EFK 202 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Siirt'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ambulans, Otomobil, Siirt, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

title