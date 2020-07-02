Siirt'te amatör spor kulüplerinden Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yöneticileri, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yöneticileri, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı başkanlığındaki kulüp başkanlarını kabul ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporun her dalıyla yakından ilgileneceklerini belirten Hacıbektaşoğlu, Valilik olarak amatör sporun gelişmesi ve yaygınlaşmasına destek vereceklerini söyledi.

Ziyarette Hacıbektaşoğlu'na forma hediye edildi.

Kaynak: AA