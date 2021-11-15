Siirt'te amatör futbol liginde fikstür çekildi

SİİRT (AA) - Siirt 1. Amatör Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi.

Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı, federasyon binasında amatör spor kulüpleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda sezonunun fikstür çekiminin yapıldığını söyledi.

Maçların 4-5 Aralık'ta başlayacağını belirten Akıncı, "Bu yıl 9 takımın katılacağı amatör maçlar oynatılacak. Maçlar öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Pervari Belediyespor, Siirt Kartalspor, Kurtalan Kültürspor, Botan Gücü56 Spor, Yeni Ziyaret Belediyespor, Siirt Hasbeyspor, Eruh Sağlıkspor, Kayabağlar Belediyespor ve Siirt İktisasspor takımları şampiyonluk için mücadele edecek. Amatör spor kulüplerine geçmiş yıllarda imkanlar dahilinde yaptığımız malzeme yardımı sürecek. Tüm takımlara başarılar diliyor, mücadelenin sporun ruhuna yakışır biçimde devam etmesini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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