Siirt'te Amansız Takip Sonucu 5 Örgüt Mensubu Etkisiz Hale Getirildi - Haberler
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Siirt'te Amansız Takip Sonucu 5 Örgüt Mensubu Etkisiz Hale Getirildi

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Siirt'te Amansız Takip Sonucu 5 Örgüt Mensubu Etkisiz Hale Getirildi

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda;

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda;

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: Siirt'te Amansız Takip Sonucu 5 Örgüt Mensubu Etkisiz Hale Getirildi - Haberler
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