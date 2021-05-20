Siirt'te altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi yaralandı

Siirt'te altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte borunun altında kalan bir işçi yaralandı.

Siirt'te altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte borunun altında kalan bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Altyapı çalışması esnasında kazı yapan Fikri Avcı (29) adlı işçi meydana gelen göçükte yaralandı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı işçiyi göçük altından çıkardı. Yaralı işçi, 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı