Siirt'te akü çalan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı - Haberler
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Siirt'te akü çalan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Siirt'te akü çalan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı

Siirt'te bir baz istasyonundan 8 adet akü çaldığı tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir baz istasyonundan 8 adet akü çaldığı tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Pirinçlik köyü mülki sınırları içerisinde bulunan baz istasyonundan 8 adet akünün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığı ihbarı alındığı bildirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan planlı çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayı ile M.G., M.A. ve C.E. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. İcra edilen operasyon sonucu Şirvan ilçesi Üçyol mevkiinde şüpheli aracın durdurulduğu yapılan kontrolde çalınan 8 adet akü ve baz istasyonu kabin kapısını açmak için kullanılan şifreli anahtarlar ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.G. ve M.A. isimli şahısların çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, C.E. isimli şahsın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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