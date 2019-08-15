Siirt'te akrep sokması

Siirt'te akrep sokması

Siirt'te bir genci akrep soktu.

15.08.2019 13:07
Siirt'te akrep sokması

Siirt'te bir genci akrep soktu.

Merkeze bağlı Yerlibahçe köyündeki evinden tarlaya gitmek için hazırlanan 15 yaşındaki Botan Dörtbudak'ı akrep soktu.
Dörtbudak yakınları tarafından götürüldüğü Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Dede Behrem Dörtbudak, torununun ayakkabısına giren akrep tarafından ısırıldığını söyledi.

Köyde yılan ve akreplerin korkusundan uyuyamadıklarını belirten Dörtbudak, "Hayati tehlikeyi atlattı. Öldürdüğüm akrebi poşet içine koyarak hastaneye getirdim." dedi.

Kaynak: AA
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