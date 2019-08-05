Siirt'te akıma kapılan genç yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akıma kapılan genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kıraathane işleten Kerem İnaç (33), temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk tedavisini yaptığı İnaç'ı Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA