Siirt'te AK Parti'den kan bağışı
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Siirt'te AK Parti'den kan bağışı

Siirt'te AK Parti'den kan bağışı
Anadolu Ajansı / Recep Çelik - Haberler | Güncel

AK Parti Siirt İl Başkanlığınca kan bağışında bulunuldu.

AK Parti Siirt İl Başkanlığınca kan bağışında bulunuldu.

Parti yöneticileri ve üyelerinden oluşan grup, iftar sonrası parti binasında kan bağışta bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Türk Kızılay Siirt Şubesinin stokta azalan kan ihtiyacına destek olduklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Olğaç, "Salgın kuralları çerçevesinde etkinliğe katılım sağlayarak Kızılay'a destek çıktık. Kan bağışı demek hayat kurtarmak demektir. Her 3 ayda düzenli olarak Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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