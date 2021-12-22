Siirt'te ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu

Siirt'te ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

SİİRT (İHA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kurtalan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası içerde bulunan 5 koyun telef olurken, ahır ve çevresinde bulunan samanlarda kül oldu.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title