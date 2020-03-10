Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi - Haberler
Jandarma, Siirt, 3. Sayfa

Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından kent genelinde yol güzergahlarında ağır yük taşıyan araçlar denetlendi.

10.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:08
Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından kent genelinde yol güzergahlarında ağır yük taşıyan araçlar denetlendi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, yük taşıyan çekici, tanker, kamyon gibi araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi, sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek maksadıyla denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen uygulama sonucunda 445 araç ve sürücü kontrol edilmiş olup, toplam 21 sürücüye 6 bin 978 lira idari para cezası tanzim edilmiş olup, 13 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Haluk Bilginer Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Berkay Şahin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Siirt'te ağır yük taşıyan 445 araç denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:18:36. #1.15#