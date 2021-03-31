Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Siirt'te 2 gündür bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Siirt'te 2 gündür bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi Mezopotamya Sitesi mevki'inde bulunan bir çam ağacına çıkan kedi aşağı inemedi. 2 gündür ağaçtan inemediği öğrenilen kediyi fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtaracağı sırada kedi kendini aşağı bıraktı. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı açtıkları battaniyeye düşen kedi kurtarıldı. - SİİRT

Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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