Siirt'te Adım Adım Başarıya E-Dergisi yayımlandı
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Siirt'te Adım Adım Başarıya E-Dergisi yayımlandı

18.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:11
Siirt'te Adım Adım Başarıya E-Dergisi yayımlandı

Siirt Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Adım Adım Başarıya E-Dergisi yayımlandı.

Siirt Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Adım Adım Başarıya E-Dergisi yayımlandı.

Dergi editörü Bahattin Koceman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime destek amacıyla hazırlanan derginin 10. sayısının okuyucularla buluştuğunu belirtti.

Dergiyle öğrencilerin eleştiri, düşünme, mantıksal akıl yürütme, tasarım, problem çözme ve sanat becerilerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Koceman, şöyle konuştu:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yayımlanan Adım Adım Başarıya E-Dergisi her ayın 15'inde öğrencilerin beğenisine sunuluyor. Dergide eğitime yönelik önemli içerikler yer alıyor. İlimizin tanıtımından tutun öğrencilerin eğleneceği onlarca etkinliğe, iyi örneklerden yarışmalara kadar daha birçok önemli çalışmalarla okurlara ulaşmaya çalışıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanan derginin geçmiş sayılarına da ulaşılabilir. Öğrencilerimizin dijital ortamdan faydalanmaları sağlamak, eleştirel düşünme ve sanatsal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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