Siirt'te Açık Hava Sinema Keyfi

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi kentte açık hava sineması keyfi yaşattı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan açık hava sinemasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, burada yaptığı açıklamada, yaz ayının son günlerinde Siirtlilere keyifli dakikalar geçirtmek istediklerini belirterek, 2 gün süren programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.