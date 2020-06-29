Siirt'te aç kalan tilkiler şehre indi Siirt'te aç kalan tilkiler şehre indi Siirt'te aç kalan tilkiler yola indi.

Siirt'te aç kalan tilkiler şehre indi

SİİRT - Siirt'te aç kalan tilkiler yola indi. Vatandaşların fark ettiği tilkiler yiyecek aradıktan bir süre sonra gözden kayboldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında çiftçiler bağ ve bahçeye inmeyince aç kalan tilkiler yola indi. Bağ ve bahçelerde yiyecek bulamayınca aç kalan tilkiler Siirt kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Tillo yakınlarına geldi. Yiyecek arayan tilkileri vatandaşlar fark etti. Bir süre etrafta gezinen tilkiler daha sonra tekrar doğal ortamlarına dönerek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA