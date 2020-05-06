Siirt'te aç kalan kediyi vatandaşlar sahiplendi

Siirt'te aç kalan sokak kedisini vatandaşlar sahiplendi.

Siirt'te aç kalan sokak kedisini vatandaşlar sahiplendi.

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesinde vatandaşlar, park halindeki bir aracın altında yiyecek arayan bir kedi gördü. Karnı acıkan kediyi marketten aldıkları süt ile besleyen vatandaşlar, daha sonra kediyi güvenli bir yere bıraktı.

Mehmet Sabır Kunduracı, vatandaşların evlerinden çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini belirterek, "Sokak hayvanlarına herkes şefkat göstermelidir. Marketten aldığımız süt ile kediyi doyurduk. Sonra da güvenli bir yere bıraktık." dedi.

Kaynak: AA