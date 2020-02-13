Siirt'te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
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Siirt'te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Siirt'te bir vatandaş, yoğun kış şartlarından etkilenen yaban hayvanlarının tüketmesi için doğaya yem bıraktı.

13.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:19
Siirt'te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

'te bir vatandaş, yoğun kış şartlarından etkilenen yaban hayvanlarının tüketmesi için doğaya yem bıraktı.


Kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve soğukların etkili olmasının ardından harekete geçen hayvansever 3 arkadaş, yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara et bıraktı. 3 arkadaşın bu davranışı takdir topladı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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