Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 90 bin TL olan 7 bin 500 paket değişik markalarda gümrük sigarası ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - - Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 90 bin TL olan 7 bin 500 paket değişik markalarda gümrük sigarası ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 90 bin TL olan 7 bin 500 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 şüpheli yakalanarak, gerekli tahkikat başlatılmıştır.

Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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