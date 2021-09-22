Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 90 bin TL olan 7 bin 500 paket değişik markalarda gümrük sigarası ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 90 bin TL olan 7 bin 500 paket değişik markalarda gümrük sigarası ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 90 bin TL olan 7 bin 500 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 şüpheli yakalanarak, gerekli tahkikat başlatılmıştır. - SİİRT

Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te 90 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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