Siirt'te 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde dolandırıcılık suçlarından 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Siirt'te 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
17.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:20

Siirt'in Kurtalan ilçesinde dolandırıcılık suçlarından 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan JASAT timinin istihbarat şube müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Tokat ilamat infaz bürosu ile İstanbul ve bursa Ağır Ceza Mahkemesince 5 ayrı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. isimli şahıs, Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde icra edilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan M.N. isimli şahıs adli işlemleri tamamlanmak üzere Kurtalan Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Siirt E tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Haber
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Haber
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi
Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Kemal Sunal Oğulcan Engin Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Serdar Aziz Fatih Terim Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İlaç Türk Kadın Trabzonspor
Şu an buradasınız: Siirt'te 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:39:11. #1.14#
title