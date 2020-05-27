Siirt'te 9 uyuşturucu şüphelisine 28 bin 350 lira ceza
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Siirt'te 9 uyuşturucu şüphelisine 28 bin 350 lira ceza

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Siirt'te 9 uyuşturucu şüphelisine 28 bin 350 lira ceza
27.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:44

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 28 bin 350 lira para cezası kesildi.

Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İstihbari çalışmalar esnasında elde edilen duyumlarda; Kurtalan ilçesinde ikamet etmekte olan bazı şahısların haksız kazanç elde etmek maksadıyla Batman'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Kurtalan ilçesi ile bağlı köylerindeki içici konumundaki şahıslara satacakları bilgisi alınmıştır. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda, 9 şüpheli ile birlikte yaklaşık bir kilogram kubar esrar maddesi, 10 gram metamfetamin ve şüphelilere ait 8 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, şüphelilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282'inci maddesi uyarınca sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 28 bin 350 lira idari para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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