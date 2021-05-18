Siirt'te 9 öğrenci, bayram harçlıklarını Filistinli çocuklara gönderdi

Siirt'te 9 öğrenci, Ramazan Bayramı harçlıklarını Filistin'deki çocuklar için topladı.

Siirt'te 9 öğrenci, Ramazan Bayramı harçlıklarını Filistin'deki çocuklar için topladı.

Kooperatif ve Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ilk ve ortaokul öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri 760 lirayı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağışladı.

İHH Siirt Kadın Kolları Başkanı Fatma Erdemci, çocukları örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.

Çocukların bayram harçlıklarının Filistin'de çocuk ve aileler yararına kullanılacağını belirten Erdemci, şöyle konuştu:

"Küçüklerimizin bu dev yürekleriyle dünyaya örnek olmasını bekliyoruz. Filistin'de kadın, çocuk ve bebeklerin üzerine bomba yağdırılıyor. Abluka dolayısıyla kıtlık ve açlık var. Filistin şefkate muhtaçtır. Bu çocuklarımızın harçlıklarını Gazze'ye ulaştıracağız. Bu bağışlar orada aşevinde yemek, yıkılan evlere tadilat, hastalara ilaç olacak. İnşallah bu adımlar orada bir hayır dalgası olacak, yürekleri merhametle aydınlatacak."

Sancaklar Ortaokulu öğrencisi Ecrin Kılıç da arkadaşlarıyla bayram harçlıklarını bağışlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Öğretmenin de desteğiyle arkadaşlarımla Gazze'deki kardeşlerimize destek olduk. Onların acılarını paylaşıyoruz." dedi.

Öğrenci Habibe Ece, Filistin'deki çocukların aç kalmamaları için harçlıklarını bağışladıklarını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz