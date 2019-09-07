Siirt'te 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

07.09.2019 11:18
Siirt'te 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde yapılan uygulamalar esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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